Korso mit rund 80 Traktoren – Landwirte demonstrieren am Samstag wieder in Trier

TRIER. Erneut protestieren am Samstag, 20. Januar, Landwirte mit einem Traktor-Korso unter anderen in der Stadt Trier. Die entsprechenden Infos und betroffene Strecke.

Der Aufzug der rund 80 angemeldeten Traktoren beginnt im Landkreis Trier-Saarburg gegen 13 Uhr in Newel. Über mehrere Dörfer (Olk, Metzdorf, Langsur, Igel) fährt der Konvoi im Laufe des Nachmittags über die B 49 bis nach Zewen und dann über die westliche Moselseite wieder aus der Stadt heraus. Konkret läuft die Fahrt in Trier über die Wasserbilliger Straße, Kantstraße, Zewener Straße, Luxemburger Straße, Im Speyer, Eurener Straße, Hornstraße und die Kölner Straße bis zu B 51 Richtung Bitburg. Sie endet am Parkplatz Fachhochschule. Das Ende ist für 16.30 Uhr geplant.

Der Korso wird von der Polizei begleitet. Auf der Strecke kann es am Samstagnachmittag zu Behinderungen bis hin zu Staus kommen. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, notfalls Rettungsgassen zu bilden und Rettungswege freizuhalten.

(Stadt Trier)