++ Tödliches Unglück: Regionalbahn erfasst 39-jährigen Arbeiter – Reisende seelsorgerisch betreut ++

BENDORF. Ein tragischer Personenunfall ereignete sich am heutigen Freitag, gegen 11:15 Uhr, auf der Bahnstrecke Vallendar – Engers im Bereich der Engerser Straße/Werftstraße in Bendorf. Dies teilte die Bundespolizei Trier am Mittag mit.

Ersten Ermittlungen zufolge erfasste eine in Richtung Bendorf fahrende Regionalbahn einen 39-jährigen Arbeiter und verletzte ihn dabei tödlich. Die im Zug befindlichen Reisenden wurden vor Ort seelsorgerisch betreut und im

Anschluss an ihre Heimatadressen entlassen.

Die Bahnstrecke war von 11:20 Uhr bis 13:02 Uhr beidseitig gesperrt; erhebliche Auswirkungen auf den Zugverkehr waren die Folge. Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache werden von Bundes- und Kriminalpolizei geführt.

Am Einsatz beteiligt waren Bundespolizei Trier, Landes- und Kriminalpolizei Neuwied/Bendorf, Notarzt, Seelsorger sowie die Feuerwehr Bendorf.