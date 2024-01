Gute Nachricht: Zwei vermisste 13-jährige Mädchen wohlbehalten aufgefunden

KATZENELNBOGEN/DIEZ. Wie die Polizei Koblenz am Freitagabend mitteilt, konnten die beiden heute vermissten 13-jährigen Mädchen aus Katzenelnbogen und Klingelbach am heutigen Abend, 12.01.2024, gegen 20.15 Uhr, in Homberg (Efze) (Hessen) durch eine Streife der dortigen Polizeistation wohlbehalten aufgegriffen werden.

Eine jugendliche Zeugin gab der Polizeiinspektion Diez den entscheidenden Hinweis.

Die Polizeiinspektion Diez bedankt sich ausdrücklich bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich aktiv an der Suche beteiligt und Hinweise gegeben haben.