Erstes Heimspiel der Doneck Dolphins Trier 2024: Mit voller Motivation gegen Wiesbaden

TRIER. Am Samstag, 13.01.24, treffen die Doneck Dolphins Trier um 18 Uhr im ersten Heimspiel des Jahres auf die Rhine River Rhinos aus Wiesbaden.

Die Dolphins wollen an die gute erste Saisonhälfte anknüpfen und den 4. Tabellenplatz weiter verteidigen. Allerdings kommt mit Wiesbaden gleich eine schwere Aufgabe auf das Team und Spielertrainer Dirk Paßiwan zu: „Kein leichtes Spiel um nach der Weihnachtspause wieder reinzukommen. Aber auch ein sehr wichtiges Spiel im Kampf um die Play-Off-Plätze“. Die Gäste aus Wiesbaden spielen ebenfalls eine sehr gute Saison und stehen auf dem dritten Tabellenplatz. Mit Neuzugängen, wie Spielertrainer Michael Paye und Nico Dreimüller ist nocheinmal mehr Qualität und Erfahrung ins Team gekommen.

Anders als bei der 55:76-Niederlage im Hinspiel müssen die Dolphins daher diesmal vor allem defensiv deutlich stabiler auftreten, insgesamt viel besser ins Spiel kommen und einen frühen Rückstand vermeiden.

In den letzten Monaten haben die Dolphins spielerisch einige Fortschritte gemacht und das Team möchte diese nun auch gegen die stärksten Teams der Liga unter Beweis stellen. Nach der Weihnachtspause sind alle heiß darauf, wieder einzusteigen und den eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Bis auf Lisa Bergenthal, die wegen einer Erkrankung nicht spielen kann, wird der gesamte Kader zur Verfügung stehen. Auch für einige andere Spieler war die erste Trainingswoche des Jahres nicht ganz einfach, mehrere sind oder waren nach Erkältungen noch angeschlagen. Bis zum Spiel hoffen aber alle wieder fit zu sein.

Vollen Einsatz zeigen Mareike Miller und Svenja Erni. Die beiden werden vormittags noch mit den Damen des Team Germany Osnabrück in Ulm spielen und sich dann schnell auf den Weg machen, um dann mit den Dolphins in der RBBL anzutreten.

Die Nationalspielerinnen der Dolphins haben zudem schon das erste Nationalmannschafts-Camp des Jahres hinter sich, in dem der Kader für das Repechage-Turnier in Japan im April festgelegt wurde. Mit Lisa Bergenthal, Svenja Erni, Mareike Miller und Nathalie Paßiwan werden gleich vier Dolphins-Spielerinnen beim Qualifikationsturnier für die Paralympics in Japan vertreten sein.