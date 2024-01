Transporter erfasst Fußgänger an Kreuzung – 52-Jähriger wird mitgeschleift und schwer verletzt

HOMBURG. Ein Fußgänger ist in Homburg (Saarpfalz-Kreis) von einem Transporter erfasst und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, überquerte der 52-Jährige am Donnerstagvormittag eine Fußgängerampel an einer Kreuzung.

Der 46 Jahre alte Fahrer des Transporters übersah den Mann demnach beim Abbiegen. Der Fußgänger sei von dem Transporter erfasst und kurz mitgeschleift worden, hieß es. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallbereich war für etwa drei Stunden gesperrt. Die Polizei sucht Zeugen.