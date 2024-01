++ Wetter in der Region: Es bleibt weiter kalt und sonnig ++

OFFENBACH. In Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt es weiter teils frostig und sonnig. Die Höchsttemperaturen liegen am Donnerstag tagsüber bei null bis drei Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Im Bergland erreichen die Werte örtlich nur minus ein Grad.

In der Nacht zum Freitag ziehen dann den Vorhersagen zufolge aus Norden dichtere Wolken auf. Es bleibe aber niederschlagsfrei bei Tiefsttemperatur zwischen minus drei und minus sieben Grad.

Am Freitag ist es laut DWD erst nur im Norden, ab dem Mittag in weiten Teilen der beiden Bundesländer stark bewölkt. Niederschlag falle aber nicht. Es ist mäßig kalt bei Höchsttemperatur von null bis zwei Grad, in Hochlagen herrscht leichter Dauerfrost um minus ein Grad, wie die Meteorologen mitteilten. (Quelle: dpa)