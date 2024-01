Situation am Trierer Hauptbahnhof: Bahnstreik in der Region – Es geht fast gar nichts mehr!

TRIER. Der aktuelle Bahnstreik trifft auch die Pendler in der Region Trier besonders hart und fast den gesamten Zugverkehr lahmgelegt. Die aktuelle Situation am Trierer Hauptbahnhof.

Bahnreisende müssen seit dem heutigen Mittwoch noch mehr Geduld aufbringen. In der Region fallen alle Regional-Express-Züge zwischen Saarbrücken, Trier und Koblenz komplett aus. Von Trier aus gibt es lediglich alle zwei Stunden die Möglichkeit mit einer Regionalbahn die Reise in Richtung Koblenz anzutreten. Auf der Eifelstrecke in Richtung Gerolstein wird derzeit lediglich eine Zugfahrt angeboten – alle anderen fallen aus.

Einmal in der Stunde haben Reisende die Möglichkeit eine Regionalbahn nach Saarbrücken zu nutzen. Nach Luxemburg hingegen fallen alle Verbindungen mit der Bahn aus. Der Warnstreik soll noch bis Freitagabend, 18 Uhr, andauern.