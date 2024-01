Palzem: Vier Verletzte bei Unfall auf B419 – Fehler beim Überholen?

PALZEM. Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 419 im Landkreis Trier-Saarburg sind vier Personen verletzt worden.

Die Polizei vermutet, dass ein Fahrer einen Fehler beim Überholen begangen hat, wie sie am Dienstag mitteilte. Der Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen passierte am Dienstagnachmittag kurz hinter Palzem in Richtung der Landesgrenze zum Saarland.