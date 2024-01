FEUERSCHEID. Wie die Polizei in Prüm mitteilt, geriet am heutigen Sonntag, 07.01.2024, 13:45 Uhr, ein Pkw auf der L33 zwischen Feuerscheid und Plütscheid in Brand.

Die beiden Fahrzeuginsassen konnten den Pkw frühzeitig verlassen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Ersten Ermittlungen zufolge dürfte ein technischer Defekt am Fahrzeug ursächlich für den Brand sein.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Schönecken und Feuerscheid, der Rettungsdienst sowie die Polizeiinspektion Prüm.