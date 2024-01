Daun: “Hervorragenden Bedingungen” – Tolles Neujahrsschwimmen im Gemündener Maar (Große Bildergalerie)

DAUN. Bei einer Außentemperatur von 0 Grad und einer Wassertemperatur von etwa 5 Grad – also “hervorragenden Bedingungen” – fand am heutigen Sonntag, 7. Januar, das traditionelle Neujahrsschwimmen am Gemündender Maar in Daun statt. Über 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüßten das neue Jahr im Naturerlebnisbad mit einer Runde im kühlen Nass!

“Eine rundum gelungene Veranstaltung”, zeigt sich Bürgermeister Friedhelm Marder zufrieden, der sich sehr über die große Teilnehmerzahl und die vielen Zuschauerinnen und Zuschauer der Traditions-Veranstaltung freute. Insbesondere das Engagement der über 50 Helfer aus DLRG (Oberweis – Schalkenmehren/Mehren, Speicher, Rettungswache Daun), der Bundeswehr und vielen Dauner Vereinen sei bemerkenswert, so der sichtlich glückliche Bürgermeister.

Erwähnenswert ist auch die ausgewogene Altersverteilung beim diesjährigen Neujahrsschwimmen – von jung bis alt wagten sich die Teilnehmer, welche in drei Slots starteten, in das wohl temperierte Wasser! Hervorzuheben ist hier insbesondere die Teilnahme eines 85-Jährigen, der trotz des Handicaps einer Beinprothese mit einer Badeeinheit im wundervollen Maar das neue Jahr begrüßte. Die etwa 200 Zuschauerinnen und Zuschauer hatten sichtlich Spaß und Freude und unterstützten die wagemutigen Schwimmerinnen und Schwimmer dabei lautstark, motivierend und anerkennend.

Große Bildergalerie by Steil-TV:

1 von 13

Tolles Erlebnis für den guten Zweck

Ein tolles gemeinschaftliches Erlebnis, waren sich die Besucher einig, welches noch dazu den guten Zweck unterstützt. So soll aus dem Erlös der Veranstaltung ein Sonnensegel für den Kleinkindbereich am Maar angeschafft werden.