Luxemburg: Versuchter Diebstahl im Einkaufszentrum – Opfer holt sich Halskette zurück

KIRCHBERG. Am frühen Samstagabend wurde einem Mann in einem Einkaufszentrum in Kirchberg von zwei jungen Männer angesprochen, wobei einer von beiden demselben plötzlich die Halskette vom Hals riss. Das Opfer konnte die Halskette wiedererlangen und beiden Täter konnten bis zum Eintreffen einer Polizeistreife zurückgehalten werden.

Im Lauf der Untersuchungen stellte sich heraus, dass beide dringend tatverdächtigt sind, im Laufe des Tages mehrere Diebstähle begangen zu haben. Bei ihnen wurden dann anlässlich der weiteren Amtshandlungen vier gestohlene Mobiltelefone sowie eine gestohlene Kreditkarte sichergestellt.

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme der Tatverdächtigen an und beide werden am Sonntagmorgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt. (Quelle: Police Grand-Ducale)