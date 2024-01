LAHNSTEIN. Bei der Reparatur seines Motorrads ist ein 42-jähriger Mann im Rhein-Lahn-Kreis verletzt worden. Aus bisher ungeklärter Ursache sei es während der Arbeiten in einer Garage zu einer Verpuffung gekommen.

Dies teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Der Mann wurde mit Verbrennungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Garage blieb unbeschädigt, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)