++ Luxemburg: 15-jährige Sarah Lorang seit Freitag vermisst ++

LUXEMBURG. Die 15-jährige Sarah Lorang wird seit Freitag, den 29.12.2023 vermisst.

Die Vermisste ist von schlanker Statur, etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß, hat dunkle, gefärbte, schulterlange Haare, grünbraune Augen, ein Nasenpiercing und eine Schmetterlingstätowierung am linken Unterarm.

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine schwarze, knielange Jacke, einen weißen Jogginganzug mit rot-blauen Streifen und schwarze Schuhe.

Jegliche Informationen zu der vermissten Person und deren Aufenthaltsort sollen bitte an die Polizeidienststelle Ardennes per Tel.: (+352) 244 89 1000 oder per E-Mail: police.ardennes@police.etat.lu weitergeleitet werden. (Quelle: Police Grand-Ducale)