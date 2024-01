++ Weiter Regen erwartet: Unwetterwarnungen für RLP – Hochwasserlage angespannt ++

OFFENBACH. Weiter Dauerregen wird in Rheinland-Pfalz teilweise bis Freitag erwartet. Am Donnerstagmorgen galten im Osten und im Norden des Bundeslandes Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdiensts (DWD), weitere 25 bis 40 Liter Regen pro Quadratmeter können in Staulagen zusammenkommen.

Im Osten soll sich die Situation am Donnerstagmittag bessern, im Norden wird dies erst für den Freitag erwartet. Die Hochwasserlage ist weiter angespannt.

Der Landkreis Kusel warnte vor Gefahr wegen ansteigender Pegelstände im Bereich des Glan. Am Pegel Nanzdietschweiler in der Westpfalz wurde nach Angaben der Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz am Donnerstag die Schwelle eines zehnjährigen Hochwassers überschritten. (Quelle: dpa)