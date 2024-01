Schwerer Autobahnunfall: Silofahrzeug kippt nach Kollision mit Betonleitwand

HEIDESHEIM. Am frühen Morgen des 4.1.2024 kam es in Höhe der Ausfahrt Mainz-Mombach, auf der A643 in Fahrtrichtung Autobahndreieck Mainz, gegen 4.10 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein mit Zement beladenes Silofahrzeug kam aus bislang noch ungeklärten Umständen in der Ausfädelungsspur der Anschlussstelle nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die dortige Betonleitwand.

Anschließend prallte das Fahrzeug gegen den Anfahrschutz zwischen der Hauptfahrbahn und dem Ausfädelungsstreifen, kippte auf die Beifahrerseite und blieb auf dem rechten von zwei Fahrstreifen liegen. Der 49-jährige Fahrer des Silofahrzeugs musste durch die Feuerwehr aus dem Führerhaus befreit werden. Er erlitt nur leichte Verletzungen. Zwecks weiterer medizinischer Untersuchungen wurden er in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Die Richtungsfahrbahn Bingen wurde ab 4.20 Uhr voll gesperrt, damit die Einsatzkräfte arbeiten konnten. Für die Dauer der Bergung und Reinigung der Fahrbahn, die voraussichtlich bis mindestens 12.00 Uhr dauern werden, bleibt der Verkehr in Richtung Autobahndreieck Mainz gesperrt. Die Polizei rechnet mit großen Verkehrsbehinderungen im Raum Wiesbaden. Die Fahrtrichtung Wiesbaden ist nicht beeinträchtigt.

Der entstandene Sachschaden wird auf 80.000,- Euro geschätzt. Am Einsatz beteiligt waren Einsatzkräfte der Polizeiautobahnstation Heidesheim, der Berufsfeuerwehren Mainz, der Freiwilligen Feuerwehr, des Rettungsdienstes, ein Notarzt sowie die Autobahnmeistereien Heidesheim und Diedenbergen.

Die Autobahnpolizei Heidesheim sucht dringend Unfallzeugen, die sich unter 06132-9500 melden können. (Quelle: Verkehrsdirektion Mainz)