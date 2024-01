Trier: Klinikum Mutterhaus freut sich über Neujahrsbaby

Amalia erblickte am Neujahrstag das Licht der Welt

TRIER. Wie das Klinikum Mutterhaus in Trier mitteilt, kam die kleine Amalia am 1. Januar 2024 um 4.23 Uhr zur Welt. Die nun stolze Mama Franziska Arras konnte den Silvesterabend im Kreis ihrer Liebsten noch feiern, bevor sie ins Klinikum kam und innerhalb von wenigen Stunden ihre Tochter in den Armen hielt.

Amalia, das erste Kind der Familie, kam mit stolzen 3555 Gramm und einer Größe von 52 cm auf die Welt. Es sei eine rasche und unkomplizierte Geburt gewesen. Mutter und Kind sind wohlauf. Betreut wurde die 24-jährige Franziska Arras von Hebamme Sabine Aschenborn und Ärztin Sophie Fabricius.

2203 Kinder kamen im vergangenen Jahr im Klinikum Mutterhaus zur Welt, darunter 58 Zwillinge und einmal Drillinge.

Davon waren 1139 Jungen und 1064 Mädchen. Mit einem Perinatalzentrum der Versorgungsstufe Level 1 gewährleistet das Klinikum Mutterhaus die bestmögliche Versorgung von Mutter und Kind und betreut durch ein speziell ausgebildetes Team in der Geburtshilfe und Neonatologie bereits Frühgeburten ab der 23. Schwangerschaftswoche auf höchstem Niveau.