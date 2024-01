Beliebte Aktion: «Stunde der Wintervögel» – Vögel zählen für den Naturschutz

MAINZ. Der Naturschutzbund (Nabu) ruft Naturfreunde wieder dazu auf, eine Stunde lang die Vögel in ihrer Umgebung zu zählen. Die bundesweite Nabu-Aktion «Stunde der Wintervögel» finde bereits zum 14. Mal statt und solle dabei helfen, die Situation der Vögel im Land besser einzuschätzen, teilte der Nabu in Rheinland-Pfalz am Mittwoch mit.

Der Verein erhofft sich in diesem Jahr insbesondere, Informationen über Wintergäste wie den Erlenzeisigen, Bergfinken und Seidenschwänzen aus kälteren Regionen zu gewinnen. Wer sich beteiligen möchte, kann sich zwischen diesem Freitag und Sonntag eine Stunde Zeit nehmen, um die höchste Anzahl jeder Vogelart zu notieren, die während der Stunde gleichzeitig zu sehen war. Die Ergebnisse können auf der Website, per App oder telefonisch gemeldet werden.

Im vorigen Jahr haben sich 4700 Menschen aus Rheinland-Pfalz an der Aktion beteiligt. Den Spitzenplatz unter den Vögeln belegte dabei sowohl in Rheinland-Pfalz als auch bundesweit der Haussperling, gefolgt von der Kohlmeise und der Blaumeise.

(dpa)