MAMER. Am frühen Morgen des 1.1.2024 wurde eine Person in der Rue de Dublin in Mamer gemeldet, die in mehrere Häuser eingebrochen war.

Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte eine Polizeistreife den Verdächtigen samt Diebesgut vor Ort stellen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige festgenommen und am Nachmittag des 01.01.2024 dem Untersuchungsrichter vorgeführt. (Quelle: Police Grand-Ducale)