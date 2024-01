Schläge und Bisse gegen Polizisten: Police Grand-Ducale zieht Silvester-Bilanz

LUXEMBURG. Insgesamt mussten die Dienststellen der Police Grand-Ducale landesweit im Laufe der letzten Nacht in ca. 55 Fällen von nächtlicher Ruhestörung sowie ca. 45 Fällen von Streitigkeiten und Auseinandersetzugen (in Privatwohnungen, öffentliches Ärgerniserregen, Trunkenheit) ausrücken.

Gemeldet wurde zu laute Musik oder Personen im öffentlichem Raum und privaten Wohnungen, Nachbarschaftsstreit aufgrund Lärmbelästigung, mehrere Ruhestörung durch Böller sowie Verstöße gegen das Feuerwerksverbot. In den meisten Fällen konnte die Gemüter beruhigt werden bzw. waren die Personen einsichtig.

In zwei Fällen kam es zu einer Rebellion gegen die Polizeibeamten.

Gegen 4.30 Uhr kam es in Luxemburg-Stadt, Parking Bouillon, zu einer Rebellion bei einer Fahrzeugkontrolle. Der Fahrer stand unter zu hohem Alkoholeinfluss sowie wurden im Wagen mehrere Gramm Cannabis sichergestellt. Bei den Amtshandlungen rebellierte der Mann mit Schlägen und Bissen gegen die Polizisten und musst zur Dienststelle abgeführt werden.

Aufgrund seines positiven Alkoholtests musste demselben der Führerschein entzogen werden. Einen Drogenschnelltest verweigert er. Da der Mann eine Gefahr für sich und Dritte darstellte, wurde er in der Ausnüchterungszelle untergebracht. Der Vorfall wurde zu Protokoll genommen. Die Drogen wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt und der Vorfall zu Protokoll genommen.

Am frühen Silvesterabend rebellierten zwei Personen auf dem Polizeikommissariat in Differdingen. Dieselben wurden zwecks Klärungen einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden zum Kommissariat verbracht ,wo es zu einer Rebellion gegen die Polizeibeamten kam. Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt und dortige Stelle ordnete Protokollerrichtung an. (Quelle: Police Grand-Ducale)