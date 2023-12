Sexueller Kindesmissbrauch in mehreren Fällen: Strafprozess in Trier beginnt

TRIER. Am 8.1.2024 beginnt vor der 1. Großen Jugendkammer des Landgerichts Trier unter dem Vorsitz von Richter Günther Köhler ein Strafprozess wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern.

Die Staatsanwaltschaft Trier legt dem Angeklagten zu Last, in mehreren Fällen sexuelle Handlungen an einer Person unter sechzehn Jahren, die ihm zur Erziehung anvertraut ist bzw. an einer Person, die der leibliche Abkömmling seines Ehegatten ist, vorgenommen oder an sich von dem Schutzbefohlenen vornehmen haben zu lassen.

In mehreren Fällen habe er tateinheitlich hierzu sexuelle Handlungen an einer Person unter vierzehn Jahren (Kind) vorgenommen und in mehreren Fällen tateinheitlich hierzu als Person über achtzehn Jahren beischlafähnliche sexuelle Handlungen, die mit dem Eindringen in den Körper verbunden waren, an einem Kind vorgenommen oder an sich von dem Kind vornehmen lassen.

Der Angeklagte ist strafrechtlich bislang nicht in Erscheinung getreten und befindet sich in Untersuchungshaft. (Quelle: Landgericht Trier)