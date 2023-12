Trier-Ehrang: Abbiege-Crash unter Alkohol – 38-Jährige kollidiert mit Gegenverkehr

TRIER-EHRANG. Wie die Polizei Schweich am Freitagabend mitteilt, befuhr am heutigen Freitag, 29.12.2023, eine 38-jährige Opelfahrerin gegen 19.30 Uhr die Servaisstraße in Trier-Ehrang und bog auf die B 53 in Richtung Trier ab.

Aufgrund eines enorm weiten Bogens kollidierte sie mit einer 45-jährigen Fahrerin eines Toyota, welche an der Abbiegespur in Richtung Servaisstraße stand.

Nach Hinzuziehung der Polizei, konnte in der Atemluft der Fahrzeugführerin des Opel deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Da ein Alkoholtest verweigert wurde, musste ihr eine Blutprobe entnommen werden.

Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und möglicher Trunkenheit im Verkehr, ihr Führerschein wurde einbehalten. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten diese abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.