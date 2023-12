++ Aktuell: Trierer Feuerwehr im Einsatz – Rauchentwicklung in Wohnung in der Altstadt ++

TRIER. Wie die Feuerwehrleitstelle Trier am Freitagabend mitteilt, sind ihre Feuerwehrkräfte gegen 20.37 Uhr zu einem Einsatz in der Trierer Altstadt in der Glockenstraße alarmiert worden.

Nach ersten Meldungen, war ein Rauchwarnmelder in einer Wohnung aktiviert worden. In der Wohnung konnten die Einsatzkräfte eine leichte Rauchentwicklung feststellen.

Im Einsatz sind etwa 8 Einsatzkräfte des Löschzuges der Wache 1 der Berufsfeuerwehr Trier. Weitere Details zu dem Einsatz wurden noch nicht bekannt.

Es wird nachberichtet.