Nach Benefizkonzert: Musikkreis Wittlich ermöglicht durch Spende Heilung von Augenkrankheiten

WITTLICH. Anlässlich seines 30-jährigen Bestehens veranstaltete der Musikkreis der Stadt Wittlich im Oktober 2023 ein erfolgreiches Benefizkonzert mit Klaviermusik von Frederic Chopin und Texten von Heinrich Heine.

Mit dem Erlös von 1700 Euro soll jetzt die augenmedizinische Arbeit des Traben-Trarbacher Vereins „Kids‘ and Poor‘ s Eyes International e.V.“ unterstützt werden.

Der Verein führt seit vielen Jahren mehrfach operative Einsätze in Afrika durch. Allein im Jahr 2023 operierten die Augenärzte Dres. Manfred Mörchen, Andreas Künster und Thomas Schwarz zusammen mit einheimischen Kollegen über 1000 am Grauen Star erblindete Patienten in Namibia und Tansania.

Bei der Scheckübergabe vor dem Weihnachtskonzert bedankte sich der Verein für die Unterstützung durch den Musikkreis Wittlich und wünschte schon jetzt viel Erfolg für ein besonderes Highlight:

Mit dem Bariton Konstantin Krimmel gastiert am 13. Januar 2024 einer der international gefragtesten Liedsänger zusammen mit dem Pianisten Daniel Heide in der Wittlicher Synagoge.