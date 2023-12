Weihnachtsbabys: Kindersegen an Weihnachten in der Hunsrück Klinik

SIMMERN. Für drei Familien gab es an Heiligabend in der Hunsrück Klinik in Simmern ein ganz besonderes Geschenk: Das erste der drei „Christkinder“ war Silas Matteo, der am Morgen des 24. Dezember um 9.22 Uhr geboren wurde. Für die Eltern Liane und Christian Kanzler ist Silas Matteo das dritte Kind. Aber auch Grace Backes (20.38 Uhr) und Matheo Müller (23.58 Uhr) wollten noch in der Heiligen Nacht auf die Welt, so dass das Geburtshilfe-Team der Hunsrück Klinik im Kreißsaal noch alle Hände voll zu tun hatte.

„Das schönste Geschenk an Weihnachten kann nur ein Kind sein“, freut sich Jan-Michael Müller mit seiner Frau Madlen über die Geburt seines zweiten Kindes.

Insgesamt zehn Weihnachtsbabys kamen an den Feiertagen in Simmern auf die Welt. Das gesamte Team der Gynäkologie und Geburtshilfe wünscht allen Familien eine schöne Kennenlernzeit und alles Gute.