Glückspilze: Bisher acht Lotto-Millionäre in Rheinland-Pfalz 2023

KOBLENZ. Im Jahr 2023 haben in Rheinland-Pfalz bisher acht Glückspilze einen Lottogewinn in Höhe von über einer Million Euro gewonnen.

Stand 22. Dezember 2023 habe es 56 Großgewinne über 100.000 Euro gegeben, davon 19 Gewinne über 500.000 Euro, teilte ein Sprecher der Lotto Rheinland-Pfalz GmbH mit. Die Millionen-Gewinne gingen fünfmal an Menschen in der Pfalz und an je eine Person in Rheinhessen, im Rheinland sowie im Raum Trier.

Den höchsten Gewinn sicherte sich ein Lottospieler aus dem Raum Speyer. Er gewann Anfang November 9,9 Millionen Euro. Die komplette Jahresbilanz wird in der zweiten Kalenderwoche 2024 veröffentlicht. Bis dahin könnte es also noch weitere Gewinner geben.