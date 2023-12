Ordnungsamt Trier – Ruhende Verkehrsüberwachung nun ausschließlich per E-Mobilität

TRIER. Mit der Inbetriebnahme eines weiteren geleasten E-Autos setzt das Team zur Überwachung des ruhenden Verkehrs beim städtischen Ordnungsamt jetzt komplett auf Elektromobilität.

Wie die Stadt Trier mitteilt, stehen nun insgesamt drei Autos und vier E-Bikes zur Verfügung. Die Fahrräder werden dabei zur Kontrolle geparkter Fahrzeuge in der Innenstadt und Trier-Süd eingesetzt, die Pkw vor allem in den restlichen Teilen des Stadtgebiets.

Die Akkus werden jeweils an Stationen in der Tiefgarage des Dienstgebäudes am Wasserweg in Trier-Nord nachgeladen.