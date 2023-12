Häusliche Gewalt: 65-Jähriger schießt mit Schreckschusspistole auf Ex-Partnerin

DILLINGEN. An Heiligabend gingen gegen 21.45 Uhr mehrere Notrufe ein, dass in einem Mehrparteienanwesen im Magnolienweg in Dillingen/Saar Schüsse gefallen seien. Aufgrund der zunächst unklaren Lage wurde die Tatörtlichkeit durch starke Kräfte der Polizei aufgesucht.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der 65-jährige Beschuldigte an der Wohnung der 62-jährigen Geschädigten erschienen war und diese im Hausflur des Anwesens unter Vorhalt einer Schreckschusspistole bedroht hatte. Der Beschuldigte hat hierbei aus kurzer Distanz die Waffe in das Gesicht der Geschädigten gehalten und einmal den Abzug betätigt.

Als die Geschädigte zu Boden fiel, schoss der Beschuldigte fünf weitere Male und verließ anschließend die Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung. Hintergrund der Tat ist eine ehemalige partnerschaftliche Beziehung.

Die Geschädigte wurde trotz der gewaltsamen Handlung glücklicherweise nur leicht verletzt und wurde mittels eines Rettungswagens in eine nahegelegene Klinik verbracht. Aufgrund der verschossenen Reizstoffmunition erlitten zwei Anwohner gereizte Atemwege.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, gefährlicher Körperverletzung sowie Bedrohung wird eingeleitet.

Die Polizei bittet darum, dass sich mögliche Zeugen bei der Polizeiinspektion Saarlouis melden (Telefon: 06831/9010, E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de). (Quelle: Polizeiinspektion Saarlouis)