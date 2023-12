Großer Bauernprotest mit rund 400 Fahrzeugen in Hermeskeil: Polizei zieht Fazit

HERMESKEIL. Wie die Polizei Hermeskeil mitteilt, nahmen an der heutigen Großdemonstration der Landwirte in Hermeskeil in der Summe circa 400 Fahrzeuge teil.

Die Anreise war sehr gut organisiert, die Verantwortlichen und die Teilnehmenden hielten sich an die mit der Polizei und der Versammlungsbehörde getroffenen Vereinbarungen.

An der dem Fahrzeugcorso anschließenden Kundgebung nahmen geschätzte 800 Menschen teil.

Gegen 20:40 wurde die Kundgebung beendet und die Teilnehmenden traten die Rückreise an.

Polizei zieht povitives Fazit

“Danke allen Verantwortlichen, Teilnehmenden und unbeteiligten Verkehrsteilnehmern für die Disziplin und Rücksicht. Zu dieser für Hermeskeil besonderen Einsatzlage kann die Polizei ein positives Fazit ziehen.

Wir hatten keine negativen Vorkommnisse und bisher auch keine Verkehrsunfälle zu beklagen”, resümierte der einsatzverantwortliche Dienststellenleiter der Polizei Hermeskeil, Michael Wahlen.