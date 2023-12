Luxemburg: Person bei Schlägerei in Diskothek in Petingen tödlich verletzt

PETINGEN/LUXEMBURG. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, kam es am frühen Samstagmorgen, 23.12.23, gegen 02.50 vor der Diskothek “Champs Elysées” in Petingen zu einer Schlägerei, bei der eine Person tödlich verletzt wurde.

Weitere Details zu dem tödlichen Vorfall gab die Polizei zunächst am Samstag nicht bekannt.

In ihrer Pressemitteilung bittet die Police Grand-Ducale aber, Zeugen, die zu dem Zeitpunkt in der Diskothek anwesend waren und sich zum Sachverhalt äußern können oder über Videoaufzeichnungen oder Fotos des Abends verfügen, sich unter folgender E-Mail-Adresse an die luxemburgische Kriminalpolizei, Abteilung Straftaten gegen Personen, zu wenden:

spj.ip-info@police.etat.lu