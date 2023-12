Vulkaneifel: Voyeur filmt mit Drohne vor Schlafzimmerfenster von Frau

STROTZBÜSCH. Wie die Polizei Daun mitteilt, stellte am Donnerstag, 21.12.2023, eine Geschädigte in der Siebenbachstraße in Strotzbüsch gegen 00.15 Uhr fest, dass eine Drohne unmittelbar vor ihrem Schlafzimmerfenster schwebte.

Aufgrund der Länge des Drohnenaufenthalts von etwa 15 Minuten vor Ort, musste davon ausgegangen werden, dass der Drohnenpilot bewusst das Anwesen und Schlafzimmerfenster ansteuerte, um über die eingebaute Kameratechnik der Drohne in eben dieses Einblick zu erhalten und / oder gar Bilder zu fertigen.

Die Geschädigte versuchte zu erkennen, wohin die Drohne sich letztlich wieder entfernte, was ihr jedoch nicht gelang.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.