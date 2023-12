Trierer Joachim Reidenbach mit der Peter-Cornelius-Plakette vom Land ausgezeichnet

TRIER/MAINZ. Der Trierer Kirchenmusiker, Komponist und Dirigent Joachim Reidenbach ist mit der Peter-Cornelius-Plakette des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden.

Im Rahmen einer Feierstunde überreichte Ministerpräsidentin Malu Dreyer Reidenbach die von Kulturministerin Katharina Binz ausgesprochene Auszeichnung in Form einer von der Bildhauerin Emmy Röder gestalteten Plakette für sein musikalisches Schaffen.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer betonte bei der Übergabe: „Die besondere Qualität des Schaffens von Joachim Reidenbach ist seine nachhaltige Wirkung. Er entwickelt keine Projekte, die per Definition ein klar definiertes Ende haben. Vielmehr entstanden und entstehen unter seiner Anleitung Einrichtungen, Strukturen und auch Kompositionen, die langfristig wirken. Sein unermüdliches Engagement für die Musik und seine Kreativität sind ein Gewinn für die rheinland-pfälzische Musiklandschaft und ich freue mich und bin stolz, ihn heute dafür auszuzeichnen.“

Kulturministerin Katharina Binz, die die Auszeichnung für Joachim Reidenbach aussprach, freut sich für den Preisträger: „Joachim Reidenbachs musikalisches Wirken in unterschiedlichen Funktionen ist ein Segen für Trier und die gesamte Region. Mit der Peter-Cornelius-Plakette, der höchsten Auszeichnung des Landes für die Musik, würdigen wir das über fünfzigjährige musikalische Wirken von Joachim Reidenbach.“

Der 1947 geborene Joachim Reidenbach erhielt seine kirchenmusikalische Ausbildung an der Musikhochschule des Saarlandes, Saarbrücken. Mit dem Kammerchor „Cantores Trevirenses“, den er 1966 gründete und bis 1994 leitete, konzertierte er im In- und Ausland. Von 1978 bis 2010 war er Regionalkantor im Bistum Trier, ab 1994 als Kantor an der Basilika St. Paulin, Trier. Im Zuge des Aufbaus kirchenmusikalischer Strukturen gründete er Chor- und Instrumentalgruppen, als deren Leiter er kirchenmusikalische Werke aller Epochen (aus der Entstehungszeit des Gregorianischen Gesangs über den Jazz bis zur Moderne) zur Aufführung brachte; darunter zahlreiche Werke für Soli, Chor und Orchester.

Joachim Reidenbach ist Urheber zahlreicher geistlicher und weltlicher Werke für unterschiedliche Besetzungen, unter anderem für Chor mit Orchesterbegleitung, kammermusikalische Ensembles und Orgel. Stilistisch kennzeichnend für seine Werke sind das Einbinden tonaler Bezüge und die Nutzung tradierter musikalischer Strukturen als Grundlage. Harmonik, Rhythmik und der gesamte Tonsatz sind jedoch völlig eigenständig und spiegeln die musikalische Einzigartigkeit Reidenbachs wider.

Joachim Reidenbach ist Träger des Verdienstkreuzes am Bande der Bundesrepublik Deutschland (1992) und Träger des Kulturehrenpreises der Stadt Trier (2016).

Die Peter-Cornelius-Plakette wird seit 1951 an Persönlichkeiten aus Rheinland-Pfalz in Anerkennung langjähriger und besonderer Verdienste um die Musikpflege und Musikschöpfung verliehen.