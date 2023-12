Vulkaneifel: Erst Paar-Streitigkeiten, dann hochgefährliche Suff-Fahrt von 41-Jährigem

GEROLSTEIN. Am 21.12.2023, gegen 9.30 Uhr, wurden die Polizeibeamtinnen und -beamten zu einem Einsatz wegen Streitigkeiten zwischen einem Paar in die Lissinger Straße in Gerolstein gerufen.

Vor Ort konnte schnell festgestellt werden, dass es nur zu verbalen Auseinandersetzungen gekommen war. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass der 41-jährige Mann im alkoholisierten Zustand mit seinem Fahrzeug unterwegs war.

Gegen den 41-Jährigen, bei welchem eine Alkoholisierung von über 1,9 Promille festgestellt wurde, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Trotz Untersagung der Weiterfahrt setzte sich der hier genannte 41-Jährige sodann gegen 11.55 Uhr erneut hinter das Steuer und fuhr mit seinem Fahrzeug auf der L24 von Gerolstein in Richtung Birresborn. Hier überholte er einen Dreiachser-LKW, trotz auftauchenden Gegenverkehrs, so dass sowohl der LKW als auch der Gegenverkehr bremsen mussten, um eine Kollision zu verhindern.

Durch die ermittelnden Polizeibeamtinnen und -beamten wurde der 41-Jährige sodann an einer Anschrift in Birresborn angetroffen. Er wies zwischenzeitlich eine Alkoholisierung von über 2,1 Promille auf.

Ihm wurde eine weitere Blutprobe entnommen, ein weiteres Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und sämtliche Fahrzeugschlüssel wurden zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)