In hilfloser Lage von Strömung mitgerissen: Suche nach Mann im Rhein zunächst erfolglos

BINGEN/RHEIN. EMit Rettungsbooten, einem Hubschrauber und einer Drohne haben Einsatzkräfte am Mittwoch nach einem Mann im Rhein bei Bingen gesucht.

Eine Passantin habe am Morgen einen Mann in hilfloser Lage per Notruf gemeldet, teilte die Polizei mit.

Der Mann habe sich demnach zunächst noch an einem Anleger festhalten können, sei aber durch die Strömung weiter flussabwärts getrieben worden. Die Suche sei zunächst ohne Erfolg geblieben. Die Polizei ermittle nun unter anderem zu Identität des Mannes.