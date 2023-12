++ Update: Vier Männer verantwortlich für Geldautomaten-Sprengung ++

ESSENHEIM. Unbekannte haben im Landkreis Mainz-Bingen einen Geldautomaten gesprengt (lokalo.de berichtete). Das frei stehende Häuschen mit dem Gerät wurde durch die Explosion am frühen Mittwochmorgen in Essenheim stark beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Zudem wurden zwei in der Nähe geparkte Autos beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Nach ersten Erkenntnissen waren vier Männer für die Sprengung verantwortlich, die mit einem Auto vom Tatort flohen. Ob sie Geld erbeuten konnten, ist noch unklar. Im Auftrag der Eigentümerin des Geldautomaten sollen Sachverständige die Höhe des Sachschadens in den nächsten Tagen bewerten. (Quelle: dpa)