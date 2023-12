Fahrerflucht auf der A1 bei Salmtal: Zwei Autos übersehen Polizeiabsperrung, eins haut ab

SCHWEICH/SALMTAL. Am Dienstag, den 19.12.2023, wurde am Ende des Baustellenbereiches der BAB 1 in Richtung Koblenz vor der Ausfahrt Salmtal gegen 21.20 Uhr eine einseitige Straßensperrung zwecks Verkehrssicherung eines Pannen-LKWs aufgebaut. Die Sperrung der rechten Fahrspur wurde durch das Blaulicht am Fahrzeug, Warnbaken und gelbe Blinkleuchten kenntlich gemacht.

Aufgrund des geringen Verkehrs bildete sich kein Stau. Jedoch übersahen zwei Fahrzeuge, welche die Strecke in Richtung Koblenz befuhren, jeweils eine der Blinkleuchten und überfuhren diese. Während eine Fahrerin anhielt, entfernte sich ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer und beging Unfallflucht. Möglicherweise ist an dem verursachenden Fahrzeug ebenfalls ein Schaden entstanden. Der/Die Fahrer/in hat augenscheinlich die Berührung mit der Leuchte wahrgenommen und im ersten Moment abgebremst, die Fahrt jedoch daraufhin fortgesetzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, sich bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Die Polizei gibt zudem folgenden Hinweis für Verkehrsteilnehmer in ähnlichen Situationen: Sollten sie sich einem Fahrzeug mit Blaulicht nähern, fahren sie langsamer und halten sie Ausschau nach Personen, Fahrzeugen oder Gegenständen auf der Fahrbahn. Auf keinen Fall sollten sie abrupt abbremsen. Versuchen sie die Situation zu überschauen und mit größtmöglichem Abstand an der Gefahrenstelle vorbei zu fahren. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)