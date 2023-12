Fleischware mit mysteriöser Substanz: Möglicherweise Giftköder in Morbach ausgelegt

MORBACH. Eine Hundebesitzerin bemerkte am 19.12.2023, gegen 17.00 Uhr, beim Ausführen ihres Hundes im Bereich der Ortsrandlage von Morbach-Rapperath ausgelegte Fleischware mit Anhaftungen von noch unklarer Substanz. Ob es sich bei den präparierten Wurstwaren um “Giftköder” handelt, ist noch nicht abschließend geklärt.

Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei richtet den Appell an Tierhalter und Eltern entsprechend wachsam zu sein und ihre Kinder entsprechend zu sensibilisieren. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Morbach per Mail (pimorbach@polizei.rlp.de) oder telefonisch (06533/93740). (Quelle: Polizeidirektion Trier)