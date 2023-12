Trier: Theatertickets werden ab 2024 teurer

TRIER. Mit großer Mehrheit hat derTrierer Stadtrat einer Erhöhung der Ticketpreise des Theaters zugestimmt. Demnach kostet eine Karte für eine Schauspielpremiere in der mittleren Sitzplatzkategorie ab der Spielzeit 2024/25 34 Euro statt 30 Euro.

Mit Blick auf die steigenden finanziellen Belastungen für die Bevölkerung sind die Preiserhöhungen so ausgestaltet, dass es in den unteren Preiskategorien gemäßigtere und bei den mittleren und höheren Kategorien stärkere Anpassungen gibt. So kostet ein Ticket für die Premierenvorstellung des Musiktheaters in der Premiumsitzplatzkategorie künftig 59 statt 52 Euro, während eine Schauspielaufführung in der Kategorie IV demnächst elf statt 10,50 kostet. Im Durchschnitt steigen die Ticketpreise für das Theater um knapp zehn Prozent.

Das Theater begründet die Erhöhung mit stark steigenden Kosten. Insbesondere die höheren Personalausgaben wirkten sich zunehmend negativ auf die ohnehin schwierige Haushaltslage der Stadt aus.

Daher müssten zusätzliche Einnahmemöglichkeiten berücksichtigt werden. Neben dem Betriebskostenzuschuss des Landes sind die Eintrittsgelder die wichtigste Ertragsquelle des Theaters. Die Verantwortlichen rechnen mit Mehreinnahmen zwischen 153.000 und 177.000 Euro pro Jahr. Die Erhöhung der Preise für die Abos wird auf die Spielzeit 2025/26 verschoben, um weiterhin deren Attraktivität zu steigern.

(Quelle: Trierer Rathaus Zeitung 19.12.23)