Paukenschlag bei Top-Act: Max Giesinger spielt bei Porta hoch drei

TRIER. Paukenschlag statt klingender Glöckchen: Mit Max Giesinger steht der 2. Act für Porta hoch drei fest in Trier fest. Die Tickets sind ab sofort im Verkauf.

Auch wenn die Playlist des Christkindes ein wohl gehütetes Wolkengeheimnis ist: Max Giesinger gehört offensichtlich dazu. Anders ist es kaum zu erklären, dass allen Fans kurz vor Heiligabend solch ein Geschenk gemacht wird: Am Donnerstag, 20. Juni, wird er beim Porta3-Festival 2024 auftreten. Neben Jan Delay steht damit der zweite Act des kommenden Jahres fest.

Zu Zahlen hat Max Giesinger bereits seit seinem Durchbruch 2016 ein besonderes Verhältnis. Seine damalige Singleauskopplung „80 Millionen“ mauserte sich zum deutschen EM-Hit und wurde dreifach mit Gold ausgezeichnet. Zahlreiche Auszeichnungen, insbesondere Publikumspreise, kamen hinzu, aber auch zwei weitere Alben. Den zuletzt veröffentlichten Longplayer nannte der Singer und Songwriter passenderweise „VIER“ – mit einem kleinen „EINHALB“ als Zusatz. Das passt nicht nur formidabel zum Porta-Festival mit der hochgestellten Drei, es bietet auch ganze 18 neue Songs – so viele, dass neben dem Album selbst auch Max Giesingers Tour in die Verlängerung gehen muss. 65.000 Zuschauer*innen waren bereits in diesem Jahr bei 27 Club-Shows und 18 Festivalshows dabei, nun ist unter anderem Trier an der Reihe.

Mit Max Giesinger wird die erfolgreiche Tradition des Musikfestivals Porta3 fortgeführt, erfolgreiche nationale und internationale Künstler*innen vor das Trierer Wahrzeichen zu holen. Seit 2015, als unter anderem Gregor Meyle und Gentleman auftraten, bespielen und inszenieren die Trier Tourismus und Marketing GmbH gemeinsam mit Popp Concerts im Rahmen von Porta3 das Welterbe und sorgen für unvergessliche Konzertmomente im Schatten der Porta Nigra.

Tickets sind ab sofort erhältlich: Es gibt sie bei www.kartenvorverkauf-trier.de und Eventim, bei ticket-regional.de und in der Tourist-Information an der Porta Nigra.

Mehr Informationen auch unter www.portahochdrei.de.