++ Wetter in der Region: Woche heiter bis wolkig – in der Nacht neblig und frostig ++

OFFENBACH. Die neue Woche beginnt in Rheinland-Pfalz und im Saarland nach Auflösung von örtlichem Nebel vielerorts heiter bis wolkig. In der Eifel ist es auch tagsüber stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Montag mitteilte.

Je nach Sonnenscheindauer erreichen die Höchsttemperaturen auch in Hochlagen bis neun Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südwest, im Bergland kann es starke Böen geben. In der Nacht zum Dienstag ist es stark bewölkt bis bedeckt, im Norden kann etwas Regen fallen, in der Pfalz bleibt es niederschlagsfrei, aber teils zeigt sich wieder Nebel. Bei Tiefstwerten von plus drei bis minus ein Grad kann es auf den Straßen örtlich glatt werden.

Am Dienstag gibt es in der Pfalz anfangs noch Auflockerungen, in anderen Regionen ist es stark bewölkt bis bedeckt. Ab dem Mittag regnet es verbreitet, nur in der Vorderpfalz dürfte es noch bis zum Abend trocken bleiben bei Temperaturen bis fünf Grad, entlang des Rheins bis sieben Grad. (Quelle: dpa)