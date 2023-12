WEITERSBURG. Am 16.12.2023 wurde der Polizei Bendorf gegen 2.40 Uhr eine auffällige Person in der Hauptstraße in Weitersburg gemeldet.

Vor Ort konnten die Beamten einen stark alkoholisierten und nur mit Unterwäsche bekleideten 43-Jährigen feststellen. Der Mann war orientierungslos und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden. (Quelle: Polizeidirektion Koblenz)