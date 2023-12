“Kita-Kraftpaket”: Landesregierung fördert Kita-Bau mit Sonderprogramm

MAINZ. In Rheinland-Pfalz fehlen nach Einschätzung der Bertelsmann-Stiftung mehr als 27.000 Kita-Plätze. Ein Grund dafür ist der gestiegene Betreuungsbedarf vieler Familien.

Damit die Kommunen und Kita-Träger es schaffen können, gute Betreuungsangebote für alle Jungen und Mädchen bereitzustellen, will die Landesregierung sie stärker unterstützen. Dafür legt das Land ein Sonderprogramm zum Kita-Bau auf. Das sogenannte Kita-Kraftpaket stellen Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Bildungsministerin Stefanie Hubig (beide SPD) am heutigen Montag (12.30 Uhr) in Mainz vor. (Quelle: dpa)