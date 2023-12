Sieg bei den Skywheelers: Zwei Punkte zum Jahresabschluss für die Dolphins Trier

TRIER. Zufriedene Gesichter bei den Dolphins Trier nach dem 87:68-Sieg bei den Skywheelers. Ein gelungener Abschluss des Jahres 2023 für die Delfine nach dem sehr guten bisherigen Saisonverlauf. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge war es wichtig mit einem Erfolgserlebnis in die Weihnachtspause zu gehen.

Der Gameplan war von Anfang an die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen. Das gelang zunächst nur bedingt. In einem wie erwartet sehr intensiven Spiel, gingen die Dolphins zu nachlässig mit den vermeintlich einfachen Chancen um. Frankfurt kämpft gegen den Abstieg und wehrte sich nach Kräften. So gelang es den Trierern in den ersten 16 Minuten zwar größtenteils, die knappe Führung zu behaupten, aber nicht einen deutlichen Vorsprung herauszuspielen. Kurz vor der Halbzeit gelang dann ein entscheidender 11:0 Lauf. In die Halbzeit ging es mit 28:39.

In der Halbzeit appellierte Coach Dirk Paßiwan nochmal an sein Team, das Spiel konzentriert anzugehen und den Sieg nach Hause zu bringen. Trotz des kleinen Kaders – die Dolphins mussten ohne Mareike Miller, Svenja Erni und Correy Rossi antreten – wurde in der zweiten Halbzeit viel rotiert, und nach und nach gelang es dann, den Vorsprung etwas weiter auszubauen. Wie schon oft in dieser Saison war eine starke Leistung von Patrick Dorner der Schlüssel zum Sieg. Seine sehr gute Trefferquote führt dazu, dass die gegnerische Defensive sich nicht ausschließlich auf Top-Scorer Dirk Paßiwan konzentrieren konnte. Gemeinsam erzielte das Duo 57 Punkte, 21 von Patrick Dorner und 36 von Dirk Paßiwan. Im letzten Viertel konnten die Dolphins die Partie souverän mit 68:87 zu Ende bringen und die zwei Punkte mit nach Trier nehmen. Damit verbringen die Dolphins die Weihnachtspause auf einem sehr guten vierten Tabellenplatz, mit sechs Siegen aus zehn Spielen.



Weiter geht die Saison für die Dolphins am 13. Januar (18.00 Uhr) mit dem Heimspiel gegen die Rhine River Rhinos aus Wiesbaden.



Dirk Paßiwan: “Patrick Dorner hat wieder ein ganz starkes Spiel gemacht, gerade in den wichtigen Phasen scort er zur Zeit extrem gut. Aber auch insgesamt war es wieder eine sehr gute Teamleistung und wir sind sehr happy das Jahr mit dem Sieg zu beenden. Wir halten weiterhin den Anschluss an die Play-Off-Plätze und nach unten haben wir so viel Platz geschaffen, dass da eigentlich nichts mehr anbrennen darf. Mit dem bisherigen Saisonverlauf sind wir sehr, sehr zufrieden. Wir freuen uns jetzt auf die kurze Pause, bevor es dann Anfang Januar mit dem Selection Camp der Nationalmannschaft weitergeht und dann in der zweiten Januarwoche auch schon wieder mit der Bundesliga. Aber jetzt wollen wir erstmal ein bisschen runterkommen und uns ein bisschen erholen.” (Quelle: Doneck Dolphins Trier)