Zickzack-Linien auf der Autobahn: Police Grand-Ducale stoppt Suff-Fahrer

MAMER. Gegen 18.00 Uhr am gestrigen Samstag wurde einem Fahrer in Mamer der Führerschein entzogen, weil er dem Alkohol äußerst stark zugesprochen hatte. Dieser wurde bereits einige Zeit vorher auf der A1 von einem Zeugen gemeldet, wie er eigenartig abwechselnd mit extrem langsamer und anschließend mit schnellerer Geschwindigkeit in Zickzack-Linien fuhr.

Der Fahrer fuhr mit gleichen Manövern anschließend in Richtung A6 weiter. Eine Polizeipatrouille konnte das Fahrzeug schließlich in Mamer, in der rue de Kehlen, antreffen. Sie gab dem Fahrer Haltezeichen per Blaulicht und Sirene, während welcher dieser jedoch weiterhin extrem langsam sowie stark in Schlangenlinien weiter fuhr.

An der Einfahrt eines Hauses stoppte das Fahrzeug, ein Garagentor öffnete sich und er fuhr dann in die Garage hinein. Noch bevor sich das Garagentor sich wieder schloss, gelang es den Polizisten den Fahrer schlussendlich zu kontrollieren. Es wurde festgestellt, dass dieser betrunken war. (Quelle: Police Grand-Ducale)