++ Wetter in der Region: Wochenstart wird heiterer – in der Eifel stark bewölkt ++

MAINZ/SAARBRÜCKEN. Zu Beginn der neuen Woche zeigt sich in Rheinland-Pfalz und dem Saarland immer mal wieder die Sonne. Am Montag werde es heiter bis wolkig, bloß in der Eifel sei mit starker Bewölkung zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mit.

Die Temperaturen erreichen demnach maximal vier bis neun Grad und es bleibt trocken. Am Dienstag soll es nach anfänglichen Auflockerungen im Süden stark bewölkt, aber trocken werden. Im Norden kann wenig Regen fallen. Maximal erwarten die Meteorologen Temperaturen zwischen drei und fünf Grad, am Rhein etwa sieben Grad. (Quelle: dpa)