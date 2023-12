Trier: Schüler des AMG sammeln für ukrainische Kinderheime – 25 Jahre Partnerschaft mit Malteser Hilfsdienst

TRIER. Seit mehr als 25 Jahren besteht eine Partnerschaft zwischen dem Malteser Hilfsdienst Trier und dem Bischöflichen Angela-Merici-Gymnasium Trier (AMG).

In der Adventszeit sammeln die Schülerinnen und Schüler Hygieneartikel, die von den Maltesern dann zu den fünf Partnerkinderheimen gefahren werden.

So kommt auch alles sicher zu seiner Bestimmungsstelle. In der adventlichen Statio am Montagmorgen übernimmt Herr Ulrich Mathey die gut gefüllten Kisten und sorgt für die Weiterleitung in die Ukraine.

Gleichzeitig kann das AMG Herrn Mathey auch einen beachtlichen Anteil des Erlöses des jährlichen Schulfestes zur Deckung der Benzinkosten mit auf den Weg geben.