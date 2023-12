Polizeiinspektion Trier unter neuer Leitung – Führungswechsel im Polizeipräsidium Trier

TRIER. Am Freitag, dem 8. Dezember, stellte Behördenleiterin Anja Rakowski den neuen Leiter der Polizeiinspektion Trier und weitere Führungskräfte im Polizeipräsidium der Öffentlichkeit und geladenen Gästen aus Politik und Gesellschaft im Rahmen einer Feierstunde vor.

“Das Polizeipräsidium Trier hat in den letzten zwei Jahren eine bewegte Geschichte hinter sich. Mehrere Wechsel in der Behördenleitung aber auch bei vielen Dienststellenleitungen haben einen Generationswechsel deutlich werden lassen.”, Resümierte die Behördenleiterin zu Beginn der Feierstunde.

Der bisherige Leiter der Polizeiinspektion Trier, Polizeidirektor Christian Hamm, verließ die Polizeiinspektion im Oktober 2023, um die Leitung des Führungsstabes des Polizeipräsidiums Trier zu übernehmen. Hamm, der seit März 2018 Angehöriger des Polizeipräsidiums Trier ist, leitete zunächst für drei Jahre die Polizeiinspektion in Bitburg, bevor er im Sommer 2021 die Leitung der Polizeiinspektion Trier übernahm. “Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Vizepräsidenten Herrn Krämer und Herrn Hamm als Leiter Führungsstab das Polizeipräsidium Trier zukunftsfähig auszurichten.”, betont Anja Rakowski. Christian Hamm war aus gesundheitlichen Gründen eine Teilnahme an der Feierstunde leider nicht möglich. Auf Christian Hamm folgt Polizeirat Matthias Emmerich als Leiter der Polizeiinspektion Trier.

Polizeirat Emmerich übernimmt damit seit dem 1. Oktober 2023, die Verantwortung für die größte Polizeiinspektion im PP Trier, die für die Sicherheit von mehr als 130.000 Menschen zuständig ist. Der 40-Jährige Familienvater aus der Verbandsgemeinde Kaisersesch ist bereits seit 2019 angehöriger des Polizeipräsidiums Trier und leitete bislang den Stabsbereich 1 innerhalb des Führungsstabes des PP Trier.

“Mit dem Wechsel zu der größten Polizeiinspektion des PP Trier haben Sie eine echte Herausforderung angenommen. Ein regionales Oberzentrum wie die Stadt Trier stellt immer auch die Polizei vor vielfältige Herausforderungen.”, erklärt Rakowski. “Ich bin froh, dass Sie der neue Leiter der Polizeiinspektion Trier sind und ich weiß die Dienststelle bei Ihnen in den besten Händen. Als Behördenleiterin ein wirklich gutes Gefühl.”, so die Behördenleiterin.

Matthias Emmerich verdeutlichte in seiner Antrittsrede, dass die Leitung der Polizeiinspektion Trier der Wunsch für seine berufliche Zukunft gewesen sei und dankte der Behördenleitung für das entgegengebrachte Vertrauen. “Mein Dank gilt auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Polizeiinspektion Trier – für die gute Aufnahme in meiner neuen Dienststelle und allem voran für die professionelle und gute Arbeit die sie tag täglich leisten.”

Die Nachfolge von Matthias Emmerich als Leiter des Stabsbereiches 1 im Führungsstab übernahm zum 1. Oktober Polizeirat David Linnig. Der 35-jährige Familienvater kehrt damit nach seinem Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei zurück in sein Heimatpräsidium. Vor seinem Aufstieg in den höheren Polizeidienst war David Linnig unter anderem als Abwesenheitsvertreter eines Dienstgruppenleiters bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein tätig.

Neben dem Gesamtpersonalratsvorsitzenden des Polizeipräsidiums, Peter Kretz und Polizeiseelsorger Hubertus Kesselheim, richteten auch der Leiter Der Staatsanwaltschaft Trier, Peter Fritzen, so wie der Beigeordnete der Stadt Trier, Ralf Britten, Grußworte an die neuen Führungskräfte und Gäste.