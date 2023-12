++ Luxemburg: 41-jähriger Sixto Alberto Orribo Dominguez vermisst ++

LUXEMBURG. Der 41-jährige Sixto Alberto ORRIBO DOMINGUEZ wird seit dem 14.12.2023, gegen 4.00 Uhr, vermisst.

Der Mann ist von korpulenter/kräftiger Statur, zirka 1,70 bis 1,80 Meter groß, hat braune kurze Haare und einen braunen Bart. Derselbe spricht Französisch und Portugiesisch.

Jegliche Informationen zu der vermissten Person und deren Aufenthaltsort sollen bitte an die Polizeidienststelle Dudelange per Tel.: (+352) 244 69 1000 oder per E-Mail: Police.DUDELANGE@police.etat.lu weitergeleitet werden. (Quelle: Police Grand-Ducale)