Trier: Tiere sind keine Weihnachtsgeschenke – Jährlicher Vermittlungsstopp im Trierer Tierheim

TRIER. Tiere sind keine Weihnachtsgeschenke und gehören nicht unter den Tannenbaum. Tiere sollten weder im Festtagstrubel in ein neues Zuhause ziehen, und schon gar nicht wenn wenige Tage später die „Silvesterböllerei“ losgeht. Vor allem Silvester ist ein großer Stressfaktor für Haustiere, erklärt das Trierer Tierheim, welches wie in den vorherigen Jahren bis zum Jahresende keine Tiere mehr vermittelt.

Der jährliche Vermittlungsstopp endet am 3. Januar 2024. Wer Interesse an einem möglichen Haustier hat, kann natürlich trotzdem Termine zum Kennenlernen machen. Nach Silvester werden die Tiere dann wieder vermittelt. Im Tierheim sei es an Silvester sehr ruhig- „die Tiere bekommen von dem ganzen Radau kaum etwas mit“, begründet das Tierheim.Bestehende Termine und Vereinbarungen bleiben bestehen.

Wenn man jemandem zu Weihnachten eine tierische Freude machen möchte, kann man gerne eine Tierpatenschaft für ein Tier im Tierheim Trier verschenken oder eine Mitgliedschaft, so das Tierheim.