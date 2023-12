Kreis Bernkastel-Wittlich: Sascha Erz aus Neumagen-Dhron ist neuer Kreisjugendfeuerwehrwart

WITTLICH. In der letzten Wehrleiterdienstbesprechung im November wurde Sascha Erz aus Neumagen-Dhron von Landrat Gregor Eibes mit Wirkung vom 1. Januar 2024 zum Kreisjugendfeuerwehrwart bestellt sowie der bisherige Kreisjugendfeuerwehrwart Patrick Rensch verabschiedet.

Patrick Rensch ist seit Mai 2008 Kreisjugendfeuerwehrwart des Landkreises Bernkastel-Wittlich und hat sein Amt mehr als 15 Jahre ausgeübt. Zu seinen herausragenden Tätigkeiten zählen unter anderem das im 2-Jahres-Rhythmus stattfindende Kreisjugendfeuerwehrzeltlager mit jeweils 400 bis 500 teilnehmenden Jugendlichen, in dem die Abnahme der Jugendflamme Stufe 2 und 3 sowie der Leistungsspange stattfinden. Weiterhin sind auf seine Initiative auf regionaler und überregionaler Ebene immer wieder Jugendfeuerwehren aus dem Landkreis mit guten Erfolgen vertreten.

Landrat Eibes dankte für sein langjähriges und außerordentliches Engagement in der Nachwuchsarbeit und überreichte ihm, im Auftrag von Innenminister Michael Ebling, das silberne Feuerwehrehrenzeichen am Bande für besondere Verdienste um das Feuerwehrwesen. Jörg Teusch sowie Stephan Christ schlossen sich der Gratulation von Gregor Eibes an. (Quelle: Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich)