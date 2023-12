Sanitäter bedrängt, Drogen mitgeführt: Streitigkeiten und Schlägereien in Luxemburg

LUXEMBURG. In den letzten Stunden wurden der Police Grand-Ducale im ganzen Großherzogtum Luxemburg mehrere Streitigkeiten und Schlägereien gemeldet. In den meisten Fällen hatte sich die Situation bei Ankunft der Polizeistreifen bereits beruhigt.

Gegen 2.00 Uhr wurde allerdings eine Auseinandersetzung in einem Lokal an der Place Guillaume II in Luxemburg-Stadt gemeldet. Dort war es zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen gekommen wobei eine Person verletzt wurde.

Bei Ankunft der Polizeibeamten wurden diese auf drei Personen aufmerksam, die ein zunehmend aggressives Verhalten an den Tag legten und zuvor bereits die Sanitäter bedrängt hatten. Sie wollten den Aufforderungen der Polizeibeamten, die Örtlichkeit zu verlassen und sich zu beruhigen, nicht nachkommen und mussten aufgrund ihres aggressiven Verhaltens schlussendlich mit polizeitechnischen Mitteln auf Distanz gehalten werden. Zusammen mit einer weiteren Streife gelang es die drei Männer zu immobilisieren. Nach ärztlicher Untersuchung wurden sie im Arrest untergebracht.

Bereits am Abend des 9.12.2023 war der Polizei eine Schlägerei zwischen zwei Personen vor einem Lokal an der Place Benelux in Esch-Alzette gemeldet worden. An Ort und Stelle konnten die beiden Männer angetroffen werden. Im Laufe der weiteren Untersuchungen wurden in einer Tasche einer de Beteiligten eine geringe Menge Kokain sowie Haschisch gefunden. Die Drogen wurden beschlagnahmt und ein Protokoll wurde erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)